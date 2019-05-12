وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة دبي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فإن الحادث، الذي وقع بالقرب من محطة مترو "أبو بكر الصديق" في المدينة، لم يسفر عن أية إصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... نشوب حريق في دبي من دون خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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