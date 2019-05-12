- 1/2
- 2/2
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، تعقيبا على الأخبار التي تم تداولها بشأن انفجارات بـ"ميناء الفجيرة" الإماراتي، بأن الأخبار عارية من الصحة، وتستهدف الإمارات من حين لآخر، وأن منابر "الإخوان وإيران وتركيا" تقف وراء بث هذه الأخبار.
© REUTERS /
ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة منذ قليل صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم الأحد.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أكدت حكومة الفجيرة، أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: ثلاث مصادر وراء أخبار انفجارات ميناء الفجيرة وهذه أهدافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.