محلل سياسي: ثلاث مصادر وراء أخبار انفجارات ميناء الفجيرة وهذه أهدافها

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، تعقيبا على الأخبار التي تم تداولها بشأن انفجارات بـ"ميناء الفجيرة" الإماراتي، بأن الأخبار عارية من الصحة، وتستهدف الإمارات من حين لآخر، وأن منابر "الإخوان وإيران وتركيا" تقف وراء بث هذه الأخبار.

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وأضاف أن المصادر الثلاثة تسخر بعض المنابر الإعلامية لبث مثل هذه الأخبار ضد الإمارات وبعض دول الخليج، بهدف ترويج الإشاعات المضللة للضرر بمصالح البلاد، وأن 80% من الأخبار التي تبث تقف خلفها منابر الإخوان إضافة إلى تركيا وإيران.

ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة منذ قليل صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم الأحد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أكدت حكومة الفجيرة، أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.