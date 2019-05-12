بوفون لن يعتزل حتّى لو تخلى عنه #باريس_سان_جيرمان

صحيفة الخليج الإلكترونية أ ف ب أكّدت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن الحارس الإيطالي المخضرم ​جيانلويجي بوفون​ لن يعتزل كرة القدم نهاية الموسم، حتّى لو لم يجدد عقده مع ​باريس سان جيرمان​. وكانت تقارير صحافية في وقت سابق، قد أشارت إلى أن النادي الباريسي، لا يرغب في تجديد عقد بوفون صاحب الـ41 عاما، ويرغب في إستعادة خدمات حارسه الألماني المعار إلى فرانكفورت كيفين تراب. وتابعت الشبكة أن بوفون يرغب في الرحيل إلى فريق آخر يلعب في بطولة ​دوري أبطال أوروبا​، وهي البطولة التي فشل بتحقيق لقبها على مدار مسيرته رغم وصوله للنهائي ثلاث مرات مع يوفنتوس.

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