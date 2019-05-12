أكاديمية “هدف” للقيادة تدعم نقل الخبرات العالمية لسوق العمل المحلي وترفع التنافسية بين المنشآت

الخليج - واس

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن أكاديمية “هدف” للقيادة، تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشاريع العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.

وتهدف أكاديمية “هدف” إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعمًا وتأكيدًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار، كما تهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين العديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية.

وتساعد الأكاديمية بشكل كبير على إيجاد قيادات فاعلة لها القدرة على نقل الشركات نحو التميز والمنافسة بسوق العمل السعودي، إضافة إلى دعم فرص التعلم وتعزيزها مدى الحياة، والتفكير والتخطيط الإستراتيجي، وحل المشكلات وتفعيل مهارات التوجيه والإشراف والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق التميز الفني والإداري.

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وتتجسد أهداف الأكاديمية في: مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ونحو مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشاريع تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يكون خلال المرحلتين الرابعة والخامسة التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم المشاريع ومناقشتها، وحفل التخرج.

وتشتمل الشروط العامة للالتحاق في البرامج التدريبية للأكاديمية، أن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة بكالوريوس، وأن يكون لديه 5 سنوات خبرة عملية، وأن يكون لديه خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.