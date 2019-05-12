سلطات الاحتلال تعيد فتح المعابر مع #قطاع_غزة

الخليج - واس

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فتح المعابر مع قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد إغلاق دام أسبوعا.

ونقلت مصادر فلسطينية عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه تم إعادة فتح معبر بيت حانون “ايرز” للأفراد، ومعبر كرم أبو سالم للشاحنات والبضائع، وذلك وفقًا للآلية ومواعيد العمل المتعارف عليها سابقا.