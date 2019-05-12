قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظتي الخليل وبيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين من محافظتي الخليل وبيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً ، وسلمت مواطنا فلسطينيا آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها خلال اقتحامها بلدة سعير شرق محافظة الخليل بالضفة الغربية. من جهة ثانية ذكرت تلك المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة نحالين غرب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

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