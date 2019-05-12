تيتيباس الناضج يهزم #نادال ويبلغ نهائي مدريد المفتوحة

صحيفة الخليج الإلكترونية رويترز

حقق ستيفانوس تيتيباس واحدة من أكبر مفاجآت مسيرته القصيرة الباهرة بفوزه على رفائيل نادال 6-4 و2-6 و6-3 يوم السبت ليحجز مكانه في نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ضد نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا.

ولم يسبق للاعب اليوناني (20 عاما) الفوز بأي مجموعة في ثلاث مواجهات سابقة ضد نادال بطل فرنسا المفتوحة 11 مرة والمتخصص في الملاعب الرملية، لكن تيتيباس أنقذ نقطة لكسر إرساله في الشوط العاشر قبل أن يحسم المجموعة الأولى لصالحه.

وفاز نادال، الذي تغلب بسهولة على منافسه الشاب في نهائي برشلونة المفتوحة العام الماضي وقبل نهائي أستراليا المفتوحة هذا العام، بالمجموعة الثانية وبدا أنه يمتلك الأفضلية البدنية على تيتيباس الذي يخوض أيضا منافسات الزوجي في مدريد.

لكن تيتيباس قدم مستوى أقوى في المجموعة الحاسمة وكسر إرسال نادال ليتقدم 5-2 رغم أنه لم ينجح في حسم المباراة في الشوط التالي على إرساله.

وحصل على عدة فرص لإنهاء المباراة والإرسال في حوزة نادال وبعد أن بذل اللاعب الإسباني جهدا كبيرا في إنقاذ ثلاث نقاط لخسارة اللقاء، لم يستطع سوى التسديد في الشبكة في نقطة المباراة الرابعة.

وألقى تيتيباس بمضربه ووضع يديه على وجهه بعد أن حقق فوزه الأول على ملك الملاعب الرملية، ليستكمل سلسلة انتصاراته على الكبار ديوكوفيتش ونادال وروجر فيدرر في أقل من عشرة أشهر.

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وخرج نادال للمرة الثالثة على التوالي من الدور قبل النهائي في بطولة على ملاعب رملية بعد خسارته أمام فابيو فونيني في بطولة مونت كارلو للأساتذة وضد دومينيك تيم في برشلونة المفتوحة.

وبلغ ديوكوفيتش النهائي بعد تفوقه على دومينيك تيم وصيف البطل العام الماضي بنتيجة 7-6 و7-6 في مواجهة قوية استمرت ساعتين و22 دقيقة.

وحصل ديوكوفيتش، البطل في مدريد عامي 2011 و2016، على راحة بعد انسحاب مارين شيليتش منافسه في دور الثمانية بسبب تعرضه لتسمم غذائي، بينما احتاج تيم إلى بذل جهد شاق ليهزم فيدرر في مباراة من ثلاث مجموعات.

وكسر تيم، الفائز بلقب برشلونة المفتوحة الشهر الماضي، إرسال ديوكوفيتش في الشوط الرابع لكن اللاعب الصربي رد بقوة وفاز بالأشواط الثلاثة التالية وأنقذ نقطتين لخسارة شوط إرساله في الشوط الثامن.

وفاز ديوكوفيتش بالشوط الفاصل في المجموعة الأولى بسهولة بعد عدة خيارات سيئة في التسديد من تيم لكنه واجه متاعب في المجموعة الثانية حين تأخر 4-2.

ورد اللاعب الصربي على الفور بكسر إرسال منافسه النمساوي وحصل على فرصة الإرسال للفوز بالمباراة والنتيجة 6-5 لكنه أضاعها بعدما ارتكب خطأ مزدوجا.

لكن ديوكوفيتش كانت له الكلمة العليا مرة أخرى في الشوط الفاصل، وحصل على ثلاث فرص لحسم اللقاء واستغل الأولى بعدما أطاح تيم بضربة خلفية خارج الملعب، ليحجز مكانه في أول مباراة نهائية منذ تتويجه في ملبورن.