إدارة #الهلال تتلقى رداً من (#فيفا) بخصوص تسجيل الهواة

صحيفة الخليج الإلكترونية تلقت إدارة الهلال رداً من (فيفا) بخصوص تسجيل الهواة خارج فترات التسجيل خلال دوري المحترفين والذي قدمت الإدارة الهلالية احتجاجاً فيه ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني ولاعب أحد عبدالله العويشير. (فيفا) لإدارة نادي الهلال: لا مانع من تسجيل اللاعبين الهواة خارج فترات التسجيل بشرط أن تكون المسابقة التي يشارك فيها مخصصة للهواة فقط، ومشاركته ليست نظامية في حال أن شارك في بطولات يلعب فيها محترفون .

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