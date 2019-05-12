بالفيديو.. وفاة معتمر داخل مسجد الميقات

صحيفة الخليج الالكترونية

توفى معتمر عصر الجمعة، الخامس من رمضان، بعد دقائق من اغتساله وإحرامه وصلاته داخل مسجد السيل الكبير.

ونشر الشيخ عمر العيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة “سابقًا”، مقطع فيديو من مسجد السيل الكبير بمقيات قرن المنازل، متحدثا فيه عن وفاة المعتمر داخل المسجد.

وقال “العيد”: “إنه في عصر الجمعة الخامس من رمضان جاء أحد المسلمين معتمراً، فاغتسل وأحرم، ودخل المسجد وصلى ثم فاضت روحه.. الله أكبر”.

وتابع قائلا: “جاء صائماً ملبياً معتمراً في عصر الجمعة.. أسأل الله أن يحسنا خاتمتنا وخاتمتكم.. اللهم أرزقنا حسن الخاتمة”.