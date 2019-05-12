«الأرصاد» تنبه من غبار وأمطار وتساقط للبرد بالرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيهين متتاليين، من تعرض منطقة الرياض اليوم (الأحد) لأمطار رعدية يصحبها تساقط للبرد وأتربة مثارة بسبب نشاط في الرياح السطحية، بمشيئة الله.

وأورد التنبيه الأول بأن المنطقة ستشهد -بمشيئة الله- أتربة مثارة وأمطاراً رعدية تصحبها تأثيرات تتمثل في تدني مستوى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة محافظات الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والرياض، والزلفى، والقويعية، والمجمعة، بالإضافة للمزاحمية، وحريملاء، وحوطة، بني تميم، وشقراء، وعفيف، وذلك من الساعة 11:30 صباحاً حتى 23:55 مساءً.

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فيما أشار التنبيه الثاني إلى أن المنطقة ستتعرض لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، يصحبها تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية، بدءاً من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساء، وتشمل الحالة كلاً من الدوادمي، والرياض، وعفيف.