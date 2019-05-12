8 نصائح لمكياج بسيط في رمضان

تكثر في شهر رمضان اللقاءات العائلية والاجتماعات اليومية على موائد الإفطار والسحور مع الأهل والأصدقاء؛ حيث ترغب معظم النساء بحضور تلك المناسبات بمظهر صحي وحيوي بعيدا عن آثار الإرهاق أو التعب ويستخدمن المكياج للحصول على نتائج مرضية، وفقا للعين الإخبارية.

إلا أنه من الضروري أخذ طبيعة الشهر الفضيل بالاعتبار واللجوء لمظهر طبيعي وبسيط، حيث ينصح خبراء التجميل باعتماد إطلالة ناعمة وعدم اختيار الألوان الصارخة أو الداكنة لمكياج يناسب موعد الخروج للإفطار أو حتى السحور.

ويمكن الحصول على إطلالة بسيطة باتباع الخطوات التالية التي اعتمدها خبراء تجميل من شركة التجميل العالمية MAC لمكياج مناسب خلال رمضان:

1- وضع طبقة رقيقة من كريم الأساس أو ”الفاونديشن“ .

2- استخدام خافي العيوب أو ”الكونسيلر“ حول العينين.

3- تحديد الحواجب وملء فراغاتها بمسكارا أو جيل مخصص لها.

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4- اختيار تدرجات فاتحة أو النيود لآيشادو الجفن العلوي، ويمكن اعتماد تدرجات البني الفاتحة.

5- تحديد الجفن السفلي من العين بآيشادو غامق.

6- إضافة طبقة رقيقة من الماسكارا.

7- اعتماد أحمر شفاه من تدرجات النيود.

8- عدم استخدام الجليتر أو استخدامه بشكل قليل جدا.