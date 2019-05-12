شكرا لقرائتكم قتيل بهجوم لانفصاليين على فندق باكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - أ ف ب، رويترز | منذ 11 ساعة في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 21:51

أعلن «جيش تحرير بلوشستان» الانفصالي مسؤوليته عن هجوم استهدف فندقاً في ميناء جوادر الباكستاني، أوقع قتيلاً.



ويسعى هذا التنظيم الى نيل إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، مقداراً أكبر من الحكم الذاتي. وكان قتل قبل 3 أسابيع 14 عسكرياً باكستانياً، بعدما أرغمهم على الترجّل من باصات كانوا يستقلّونها في بلوشستان المحاذي لأفغانستان وإيران.

ويعتبر الانفصاليون أن سكان الإقليم لا يتلقون حصة عادلة من الأرباح المتأتية من موارده، لا سيّما أن مدينة جوادر المطلّة على بحر العرب، ميناء استراتيجي يُطوّر ضمن مشروع ممرّ اقتصادي بين الصين وباكستان، كلفته 60 بليون دولار، ويُعتبر جزءاً من مشاريع البنية التحتية في مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها بكين، وتُعرف بـ «طريق الحرير الجديدة».

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ويُعدّ «بيرل كونتيننتال» الفندق الفخم الوحيد في جوادر، ويقع على تلّة معزولة مشرفة على المرفأ، وتنزل فيه وفود رجال الأعمال الباكستانيين والأجانب، والوفود الديبلوماسية لدى زيارتها المدينة.

وأعلن الجيش أن 3 مسلحين اقتحموا الفندق وأطلقوا النار على حارس عند مدخله، ما أدى إلى مقتله. وأضاف: «قوات الأمن طوّقت المكان. أُجلي نزلاء الفندق بأمان، وحاصرت قوات الأمن الإرهابيين على درج يقود إلى الطبقة العليا من المبنى».

وذكر ضابط أن الفندق لم يضمّ سوى موظفين، إذ «لم يكن هناك نزلاء باكستانيون أو صينيون».