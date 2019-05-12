شكرا لقرائتكم باسيل: لا موازنة بلا اقتصاد ناشط ... ورزمة قرارات حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 00:24

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل أن "الأيام الآتية ستحمل لنا تحديا أساسيا، إذا قدرنا على ترجمة التفكير الإيجابي في الموازنة، نحن كتكتل وتيار جاهزان لأفكار كثيرة بهذا الاتجاه، أعتقد أننا نجحنا بعد عشرة أيام من النقاش، أن لا موازنة من دون اقتصاد ناشط، وسنؤكد لكم غدا فعليا، أنه سيكون هناك موازنة مرفقة، برزمة قرارات من مجلس الوزراء، لكي نثبت هذه المرة أن الحكومة وعدت وفعلت، أن تنتهي بموازنة تعالج العحز المالي، وتنتج أيضا قرارات وقوانين بالتزامن، تعالج العجز التجاري الحاصل، هكذا نكون سلكنا الطريق الصحيح".



كلام باسيل، جاء خلال احتفال سياسي شعبي، أقيم في مجمع سركيس زيتليان في مدينة عنجر في البقاع الأوسط، جرى خلاله الإعلان عن إنشاء المدينة الصناعية، وحضره وزراء البيئة فادي جريصاتي، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، السياحة أواديس كيدانيان، الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، النواب: رئيس حزب "الطاشناق" آغوب بقرادونيان، ميشال ضاهر وسليم عون، رؤساء بلديات واتحادات بلديات، فاعليات دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مناصرون وأهالي البلدة.

وقال باسيل: "إن عنجر لها خصوصيتها، وما يجمعنا مع الأرمن هي الظروف نفسها، وما قاله النائب بقرادونيان في كلمته أن حزب الطاشناق، هو الوحيد الذي ساند التيار الوطني الحر، منذ العام 2005 وما زال، على الرغم من اختلاف في السياسة في بعض الأوقات، لكن لدينا القناعة بأننا سنبقى سويا، وإيماننا سويا بالشرعية وبالدولة في الحاضر والمستقبل، لأنه الشيء الوحيد الذي يحفظنا ويحمينا، ضمن منطق القانون والمؤسسات، الذي نريده، وليس الفلتان من كل ما يسمى قانون ومؤسسات، وهذا أساسي، ولهذا السبب نرى حزب الطاشناق لديه موقفا تقليديا، بأنه مع رئيس الجمهورية، وهذا لا يعني أن هذا الشيء يتناقض مع أن يكون لديه قناعاته السياسية، أو أحلافه السياسية، مثلما كان في العهد الماضي، ولكن هذا الحزب، لم يصدر من مواقفه أي شيء مضر، أو أي شيء يضرب رمز المؤسسة والموقع، وهذا الشيء ناتج عن الماضي، الذي جمعنا من قهر وظلم واستهداف".

Advertisements

واضاف: " في دستورنا هناك بند لا للتوطين، ومن هنا، موقفنا في موضوع اللاجئين هو موقف جامد، فلا تقدر أن تدمج شعبا بآخر على أرض صغيرة، بنسبة 100 في المئة، وحتى لا نعيش المعاناة التي عشناها نحن وأنتم، هو أن نحافظ على هذا البلد، من دون أن نتطرق إلى موضوع الأقلية والأكثرية، وحقهم أن يخافوا لأنهم تركوا بلدهم، نتيجة الذي تعرضوا له، ونحن حقنا أيضا لأننا نشعر باللبنانيين، الذين تركوا لبنان منذ 150 عاما، وكم خسرنا منهم أناسا لم نستطع استردادهم، وهناك قسم منهم لم يعودوا لبنانيين، سوى بالدم".

وقال: "نحن كتيار وطني حر تزعجنا كلمة أقليات بين المسيحيين والمسلمين، ونقول حبذا لو نستطيع إزالة المذهبة، الطوائف، والمذاهب لكي نصل إلى الدولة المدنية. ولكن في نهاية المطاف، نحن لبنانيون ونلتقي اليوم في عنجر، حيث أخذنا قرارا في مجلس الوزراء، وبسعي منا كتيار وطني حر، لإنشاء منطقة صناعية في عنجر، ووقعنا المرسوم يوم أمس".

وشدد على أنه "لن تصدر موازنة من دون اقتصاد، وسيصدر معها رزمة قرارات، والحكومة قررت إنجاز موازنة، وإطلاق قرارت تعالج من خلالها العجز الاقتصادي".

وأكد باسيل أن "عنجر هي البوابة باتجاه جارتنا الوحيدة سورية، وهي التي تساعدها وجميعنا نعلم كم وقف لبنان مع سورية، في هذه الأيام الصعبة، وكم جاهدنا حتى تكون الحدود بيننا حرة ومستقلة". وقال: "هناك الكثير من اللبنانيين عندما يتذكرون سورية، يتذكرون عنجر، لأن لبنان في فترة من الفترات، حكم من عنجر، في الوقت الذي نحن فيه اليوم، نريد أن نقول العكس، بأن عنجر تساعد سورية، وتمد يد العون لها، وهي البوابة باتحاه سورية، ومن سورية باتجاه لبنان، وكلنا نعلم كيف وقف لبنان إلى جانب سورية، في هذه الأيام الصعبة، وكم جاهدنا في موضوع حدودنا مع سورية، أن تكون حدود الحرية والسيادة والاستقلال، هذا الخط الذي رسمناه نحن في التيار، هذا خط العلاقة بيننا وبين سورية، ولا يقفز كل واحد منا عن هذا الخط، لكن علينا أن نخلق حدودا أخرى وهي التعاون، وهي مساعدة بعضنا بالإعمار، ومن هنا أهمية عنجر، أن تواكب بسرعة النشاط الاقتصادي والصناعي فيها، لكي نستطيع سويا إعادة إعمار سورية، هذا النشاط سينشط عنجر وكل البقاع".