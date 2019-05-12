شكرا لقرائتكم ناقلات جند مدرعة... هبة فرنسية للجيش اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 22:11

تسلّم الجيش اللبناني في مرفأ بيروت هبة من السلطات الفرنسية، في حضور عدد من الضباط، عتادا عسكريا عبارة عن ناقلات جند مدرعة نوع (VAB HOT MEPHISTO)، إضافة إلى مستوعبات تحتوي على قطع بدل للآليات المذكورة، وعتاد تأليل. وفق بيان لقيادة الجيش - مديرية التوجيه.



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تفكيك المربعات الأمنية في المية ومية

وفي بيان ثان أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه "متابعة لجهودها في سبيل إرساء الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مخيم المية ومية (شرق صيدا)، بتكثيف الجهود وعقد اجتماعات عدة للتوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيم. ونتيجة لذلك، تمت بتاريخه الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز وتفكيك المربعات الأمنية وإقفال المكاتب بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل". وأكدت "حرصها الدائم على تأمين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية".

...وزورقان إسرائيليان يخرقان المياه اللبنانية

كما أعلنت قيادة الجيش في بيان ثالث "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 11/5/2019 ما بين الساعة 3,50، والساعة 6,34، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 250 مترا. وعند الساعة 4,24، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 200 متر، ولمدة 15 دقيقة". وقالت: "تجري متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".