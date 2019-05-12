شكرا لقرائتكم البخاري: صفير قامة كبرى ومن اهم اصدقاء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 23:21

لا يزال الوضع الصحي للكاردينال مار نصرالله بطرس صفير( 99 عاما) في دائرة الاهتمامات، وأمّت وفود سياسية وديبلوماسية مستشفى "أوتيل ديو"، منذ الصباح الباكر، للاطمئنان إلى صحته.



وصباحاً زاره البطريرك الماروني بشاره الراعي في المستشفى للاطمئنان اليه، حيث أعلن أن "وضع البطريرك صفير دقيق، وجئنا إلى المستشفى لنصلّي له ونعطيه الحلة كي يساعده الله في حالته الصعبة".

"وضعه سيء جداً وخطير"

ومساء، قال طبيب البطريرك صفير الدكتور ايلي صفير: "وضعه سيء جداً وخطير ولا تقدّم لكنّ قلبه يقاوم والأمل بالله أمّا طبياً فقد سلّمنا ونحن بحاجة للعناية الإلهيّة".

وكان قد صرح قبل ظهر اليوم (السبت) بأن "وضع صفير مقلق وخطير وقد تجاوزنا الخطّ الأحمر، لكنّ قلبه ما زال يُدافع من أجل البقاء على قيد الحياة".

وزار الرئيس ميشال سليمان الكاردينال صفير في المستشفى للاطمئنان إلى صحته، وغرّد لاحقاً عبر"تويتر" قائلاً: "في اوتيل ديو جو من الهدوء والخشوع بوجود البطريرك التاريخي مار نصرالله صفير يحل بركة في المستشفى، اليوم قصدت المكان وصليت لشفائه".

Advertisements

الخازن: وزاره أيضاً النائب فريد هيكل الخازن على رأس وفد من العائلة الخازنية.

كما عاده وفد من "الحزب التقدمي الإشتراكي" على رأسهم رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جتبلاط والوزير السابق النائب مروان حمادة للإطمئنان إلى صحته.

وهاتف السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، الراعي للاطمئنان إلى صحة صفير، ثم زاره في المستشفى، حيث اطلع من طبيبه الخاص على وضعه الصحي وتمنى له الشفاء العاجل.

وبعد الزيارة، قال البخاري: "لقد زرت مستشفى أوتيل ديو للإطمئنان الى صحة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ولاسيما انه قامة كبرى في العالم العربي والاسلامي والمسيحي وهو الذي دعا للحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان".

ودعا "الله سبحانه وتعالى ان يمنّ عليه بوافر الصحة وان يبارك لنا في رسالته الذي سعى الى تحقيقها في لبنان" مضيفاً أن "البطريرك صفير من اهم اصدقاء المملكة العربية السعودية ولعب دورا كبيرا في الحفاظ على أمن واستقرار وازدهار لبنان، والمملكة دائما وفية"

وزار النائب العميد أنطوان بانو، ممثلا رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، مستشفى أوتيل ديو، مطمئنا على وضع البطريرك صفير.

كما اتصل شيخ طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، والنائب جان عبيد، بالدكتور صفير، للاطمئنان إلى صحة البطريرك صفير.