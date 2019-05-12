شكرا لقرائتكم لبنان: توزيع سلل رمضانية سعودية شمالا ووجبات إفطار إماراتية في عرسال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 22:01

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان الخميس الفائت بالتعاون مع صندوق الزكاة - جبل لبنان 1,223 سلة غذائية رمضانية على 1,223 عائلة من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في مخيم البداوي وبلدة سير الضنية.



كذلك وزع المركز يوم امس الجمعة، بالتعاون مع صندوق الزكاة - جبل لبنان 547 سلة غذائية رمضانية على 547 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم البداوي.

وفي السياق أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت بيانا أعلنت فيه، انها بدأت بإطار حملة "المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1440 - لبنان" بتقديم الوجبات الساخنة للصائمين في منطقة عرسال وجوارها، بمعدل 2500 وجبة إفطار يومية طيلة الشهر الفضيل يستفيد منها 75 ألف صائم.

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وتشرف "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية" وبدعم من "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" على إيصال هذه الوجبات لمستحقيها من النازحين السوريين والعائلات اللبنانية المحتاجة بالشراكة مع "هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى".

وقال السفير الاماراتي حمد سعيد الشامسي: "بناء على توجيهات القيادة الإماراتية، بدأنا الحملة في عرسال وجوارها في أول يوم من شهر رمضان المبارك، بسبب إستيعاب هذه المنطقة للعدد الاكبر من النازحين السوريين وبسبب الأوضاع المتردية لسكانها"، مؤكدا أن "الوجبات الساخنة اليومية ستستمر طيلة الشهر الفضيل بالتوازي مع توزيع الحصص الغذائية والتمور"، موضحا "أن هذه المساعدات تستهدف بشكل رئيس المخيمات والاحياء الفقيرة ليعم الخير وتكون موائد رمضان هذا العام عامرة بالخير والعطاء".

وشدد على "الدور المحوري الذي تقوم به القيادة الاماراتية والمؤسسات الخيرية الداعمة التي تقدم بسخاء وكرم الدعم اللامتناهي"، مقدما الشكر لجميع الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة التي "تواكب كافة حملات السفارة على مدار العام إيمانا منها بأهمية العمل الخيري والانساني الذي أوصل دولة الإمارات إلى مصاف الدول الرائدة وباتت وجهة عالمية لاستحواذها على المركز الأول للعام الخامس على التوالي بما يخص حجم المساعدات الانسانية المقدمة إلى دول العالم". وقال: "ستصل هذه الحملات كما سابقاتها لكل بقعة لبنانية ولكل بيت ومخيم وستشمل النازح والمقيم وكافة العائلات لأن يد العطاء لا تميز ولا تفرق".