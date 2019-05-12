دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Skullcandy تقدم سماعة Indy لتنافس سماعة AirPods مع سعر 80 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Skullcandy عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Indy التي تأتي بمواصفات تنافس AirPods، مع حافظة للشحن وسعر 80 دولار فقط.

بدأت المنافسة تتصاعد في سوق السماعات اللاسلكية، فبعد أن قدمت ابل خلال الفترة الماضية الجيل الثاني من سماعات AirPods اللاسلكية، يأتي إصدار Skullcandy اليوم من السماعات اللاسلكية ليدعم المستخدم بتصميم على مستوى سماعة ابل، وسعر يصل إلى نصف سعر سماعة AirPods تقريباً.

وتنطلق سماعة Indy اللاسلكية بالملامح الرئيسية لسماعة ابل، إلا أنها تختلف في تصميم رأس السماعة الذي يحاكي تصميم السماعات التقليدية إلى حد كبير، بينما تمتد عصا قصيرة من السماعة بتصميم يحاكي سماعة AirPods.

كما تقدم Skullcandy سماعة Indy اللاسلكية بتصميم يدعم ثبات السماعة مع حركة المستخدم، أيضاً تأتي السماعة بمعايير IP55 لمقاومة الماء والأتربة، لذا فهي إصدار يناسب الرياضيين من المستخدمين بشكل جيد.

Advertisements

من جانب أخر تؤكد Skullcandy على أن السماعة تأتي بعمر شحن يصل إلى 4 ساعات من التشغيل في السماعة فقط، بينما تدعم المستخدم حتى 16 ساعة من التشغيل مع حافظة السماعة، أيضاً تأتي حافظة السماعة بمؤشرات مضيئة للشحن في الجزء الخارجي للحافظة.

وفي مواصفات السماعة تأتي سماعة Indy اللاسلكية بأدوات تحكم بخاصية اللمس لإستقبال المكالمات، تغيير قوائم التشغيل، أو أيضاً ضبط مستوى الصوتيات، كما تأتي السماعة بميكروفون مدمج لدعم إستقبال المكالمات، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Indy اللاسلكية على موقع Skullcandy الرسمي بسعر 80 دولار اليوم.

المصدر

هذا الموضوع Skullcandy تقدم سماعة Indy لتنافس سماعة AirPods مع سعر 80 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.