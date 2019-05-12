شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنفى وقوع انفجارات بميناء الفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المكتب الإعلامى لحكومة إمارة الفجيرة، بدولة الإمارات العربية، صحة التقارير الإعلامية التى تتحدث عن وقوع انفجارات قوية بميناء الفجيرة فجر اليوم - حسب وكالة وام. ودعا المكتب الإعلامى لحكومة الفجيرة، وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدا أن حركة العمل في ميناء الفجيرة تجرى وفق المعتاد. Advertisements

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