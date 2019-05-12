إدارة ميناء الفجيرة الإماراتي تنفي مزاعم الانفجارات

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان لحكومة الفجيرة، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، "المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

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وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء عن وقوع انفجارات بميناء الفجيرة الإماراتي، من جانبه قال دكتور عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق، إن الأخبار التي يتم تداولها بشأن استهداف الإمارات تقف خلفها ثلاث مصادر تستهدف الإمارات من حين للأخر، وهي الإخوان وإيران وتركيا.