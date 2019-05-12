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أول قرار من أسرة البشير بعدما أقر بالتهم

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة البشير أن "نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير".

© REUTERS / PRAKASH SINGH

وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن "النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، إن "البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

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