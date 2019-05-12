شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
طالب عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة بإلغاء نظام الكفالة، مشيراً إلى أن إلغاءه سيقضي على ظاهرة التستر التجاري ويحد من الاقتصاد الخفي.
وقال ابن جمعة في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على “تويتر” إن إلغاء نظام الكفيل يقضي على ظاهرة التستر على الأجانب، ويمنح فرصة أكبر لتوظيف السعوديين وتملكهم مشروعاتهم الصغيرة، على حد قوله.
وأضاف أن ذلك سيحد أيضاً من التهرب من دفع الزكاة والضرائب والرسوم الحكومية، ويحد من الاقتصاد الخفي، وسيجعل نظام “نطاقات” من الماضي، فضلاً عن أنه سيجعل العامل مسؤولاً بالكامل عن سلوكه ومخالفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. لهذه الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.