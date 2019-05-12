شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم متحركة.. ميزة جديدة من «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: بدأت شركة “واتس اب” في اختبار خاصية جديدة لمستخدميها، تتمثل في ملصقات رسوم متحركة، مثل تلك المستخدمة في تطبيق “فيس بوك ماسنجر”. وذكرت تقارير إخبارية أن النسخة التجريبية الخاصة بالتطبيق، والمخصصة للهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” تحتوي ملصقات متحركة. واختبرت “واتساب” في الماضي هذه الملصقات، لكنها توقفت عن تطويرها، قبل أن تعود لتجربتها مجدداً.

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