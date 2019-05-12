اعتقال حنون يشعل الجزائر ومطالبة بعودة الجيش لثكناته

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قادت حنون حملة ضد المؤسسة العسكرية، إذ تتهم قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، بخرق الدستور والتدخل في الشأن السياسي وإقصاء كل الآراء المخالفة لإقحام الجيش في السياسة

أشعل اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال اليساري الجزائري، لويزة حنون، الأوضاع في الجزائر، بعد اتهامات خطيرة وجهت إليها مرتبطة بـ"التآمر على الجيش والدولة"، تلك الاتهامات كانت سببا في إيداعها في الحبس الاحتياطي بسجن عسكري جنوبي العاصمة، وهي التهم التي تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام. ورأى الجزائريون أن توقيف المعارضة "حنون" مفاجأة من العيار الثقيل، وخلال أولى مليونيات شهر رمضان، التي خرجت أمس الجمعة، تصدرت "حنون" المشهد حيث رفع المحتجون شعار "عدالة حرة ليست انتقائية"، مطالبين بإطلاق سراحها.

ووضع القضاء العسكري لويزة حنون، الخميس، قيد الحبس المؤقت بعد اتهامها بالتآمر ضد الدولة والمساس بسلطة الجيش. وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ"استدراج حنون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبَل قاضي التحقيق، بصفة شاهد"، معتبرين ذلك خرقا للديمقراطية التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي. آلاف

ووضع القضاء العسكري لويزة حنون، الخميس، قيد الحبس المؤقت بعد اتهامها بالتآمر ضد الدولة والمساس بسلطة الجيش.

وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ"استدراج حنون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبَل قاضي التحقيق، بصفة شاهد"، معتبرين ذلك خرقا للديمقراطية التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي.

آلاف المتظاهرين طالبوا، أمس، قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح بعودة الجيش إلى ثكناته والتوقف عن الاشتغال بالسياسة.

وترتبط قضية حنون بسجن السعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس المستقيل، والفريق محمد مدين المعروف بـ"توفيق" الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات على مدى 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

وقاضت حنون خلال الأيام الماضية حملة ضد المؤسسة العسكرية، إذ تتهم قائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، بخرق الدستور والتدخل في الشأن السياسي وإقصاء كل الآراء المخالفة لإقحام الجيش في السياسة، معتبرة ذلك انحرافا خطيرا يمهد لوضع شبيه بالتجربة السودانية.

مخاوف من الملاحقة

نشطاء سياسيون وقادة أحزاب أبدوا خوفا من انكماش هوامش الممارسة السياسية بعد سجن حنون، التي أثار اعتقالها تكهنات بملاحقة سياسيين آخرين، بحسب "الشرق الأوسط".

حزب العمال دعا إلى وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح أمينته العامة لويزة حنون فورا، وقال حزب العمال في بيان له، إن حنون في عزلة بحبسها المؤقت، بينما ترفض السلطات السماح لمسؤولي حزبها وعائلتها بزيارتها.

وعبّر الحزب عن قلقه حيال الحالة الصحية لزعيمته، مضيفا أن وضعها الصحي ليس جيدا، وهي تتناول أدوية عدة مرات في اليوم.

ووصف الحزب إيداع حنون في الحبس المؤقت بـ"الانحراف الخطير جدا" و"بمنزلة تجريم للعمل السياسي المستقل" وتعبيرا عن "الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية".

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ودعا الحزب إلى رفع جميع التهم الموجهة ضد أمينته العامة، وطالب بإطلاق سراحها فورا دون قيد أو شرط، حاثّا "جميع الجزائريين الذين يشاركون مواقفنا أو لا" على أن يعارضوا "هذا العمل المعادي للديمقراطية الموجه ضد ثورة 22 فبراير".

كما عبرت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وعدة أحزاب سياسية من المعارضة عن استنكارها حبس مسؤولة حزب سياسي، ووصفت الخطوة بالانزلاق الخطير، كما اعتبر حزب جيل جديد أن إيداع حنون في الحبس المؤقت يطرح تساؤلات عن "النيات الحقيقية للسلطة الجديدة"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

رضا وعدم ثقة

وكان اعتقال شقيق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين بجهاز المخابرات القوي في الجزائر، أثار مزيجا من الرضا وعدم الثقة لدى فئات عريضة من الشعب الجزائري، وأيضا لدى رموز الحركة الاحتجاجية في الجزائر.

وعبر معظم المحتجين عن فرحتهم لأن السعيد بوتفليقة، الذي اتهموه بالاستيلاء على السلطة بعد تدهور صحة شقيقه، والوقوف وراء تنظيم محاولاته للبقاء في السلطة، سيتحمل مسؤوليته ويحاسب أمام القضاء.



لكنهم حذروا أيضا من قضاء دون احترام للإجراءات، أو الانتقام من أجل صراع عصب في هرم السلطة، أو أن يكون المقصود من الاعتقالات فقط تهدئة الغضب الشعبي، الذي يدعو إلى رحيل الشخصيات التي لا تزال في الحكم الموروث من نظام بوتفليقة.

من "حنون"؟

توصف بـ"المرأة الحديدية" أو "المرأة الرجل"، وهي الاسم الأنثوي الوحيد في الجزائر الذي يصارع الرجال منذ أكثر من 25 عاما في الساحة السياسية، والذي نافس بوتفليقة في سباق الرئاسة 3 مرات متتالية.

بدأت نشاطها في الدفاع عن قانون الأسرة، قبل أن تنضم، عام 1981، إلى المنظمة الاشتراكية للعمال، وهي منظمة تروتسكية سرية، اعتقلت بسببها وحوكمت أمام محكمة أمن الدولة بتهمة المساس بالمصالح العليا للدولة والانتماء لتنظيم من المفسدين.

وفي عام 1990، أعلنت حنون عن تأسيس حزب العمال. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الناطقة الرسمية باسمه ثم أمينته العامة، لتصبح أول امرأة عربية تقود حزبا سياسيا، ما مكنها من دخول البرلمان، الذي أصبحت عضوة فيه منذ 1997.

قررت خوض هذا السباق في انتخابات 2009، إلا أنها لم تتمكن من جمع التوقيعات الكافية التي تؤهلها للترشح ومنافسة بوتفليقة، فانتظرت حتى عام 2004، وخاضت المنافسة كأول امرأة جزائرية تنافس على منصب الرئاسة، لكنها لم تتمكن من الفوز على بوتفليقة رغم مشاركتها في انتخابات 2009 و2014.

ورغم اتهامها في كل مرة للنظام بتزوير الانتخابات، وانتقادها المستمر لسياسة النظام، كانت ستثني حنون بوتفليقة من الانتقاد، إذ عرفت بعلاقاتها الطيبة معه، ودافعت عام 2014 عن حقه في الترشح لولاية رابعة، كما هاجمت مرات عدة خصومه ومنافسيه، خاصة علي بن فليس، حتى اتهمها البعض بالموالاة ومداهنة السلطة.



وبعد فوز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة، صعدت حنون من مواقفها ضد السلطة، وساءت علاقتها مع الفريق الرئاسي المحيط بالرئيس، إذ بدأت في انتقاد حصيلة الولاية الرابعة وهاجمت رجال المال والأعمال الذين يحيطون بالرئاسة، وقادت حملة منذ عام 2018 ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وطالبت برحيل النظام.