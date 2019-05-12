5 مليار مستخدم لـ”فيسبوك” موتى بحلول عام 2100

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أجرى باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية بحثا يتعلق بعدد مستخدمي فيسبوك حول العالم، وأوضحت الدراسة أن مئات الملايين من حسابات المتوفيين ستضاف إلى موقع فيسبوك خلال السنوات القادمة، ليصل عددها بحلول عام 2100 إلى 5 مليار متوفي حول العالم، لهم حسابات نعي على فيسبوك.

ووكشفت الدراسة أن الولايات المتحدة ستكون على قمة الدول ذات التي تمتلك أكبر عدد من حسابات المتوفيين على فيسبوك، في حال استمرار نمو معدلات المستخدمين على الموقع في العقود القادمة.

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وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن سكان العالم في عام 2030 سيصلون إلى 8.5 مليارات شخص، وبالطبع لا تستخدم غالبيتهم الانترنت، وهذا هو التحدي الذي تحاول فيسبوك حله، بعد أن وصلت إلى تغطية كبيرة جدا لمستخدمي الانترنت الحاليين.

وتعمل فيس بوك بعدة مبادرات مثل “Free Basics” لتقديم الاتصال المجاني بالشبكة في 25 دولة حول العالم حاليا، وإن واجهت مشاكل مؤخرا في بعض دول العالم النامي، كما تعمل على إطلاق أدوات جديدة لنشر الاتصال السريع والمجاني بالانترنت، مثل الطائرات من دون طيار التي تعمل على الطاقة الشمسية.

وتضاعف عدد مستخدمي “فيسبوك” النشطين منذ 2011 ليصل إلى 1.5 مليار مستخدم حاليا، كما انخفضت المسافة التي تفصل بين مستخدمين اثنين على الشبكة من 3.74 إلى 3.57 ،