سكودا تعلن عن الموعد الرسمي لطرح طراز "سوبيرب" الجديد

أعلنت شركة سكودا التشيكية المصنعة للسيارات عن موعد كشفها الرسمي عن طراز "سوبيرب" الجديد بعد نشرها لصورة تشويقية له في شكل تصميم بالرسم الرقمي، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن سكودا اختارت حدثا مهما للكشف عن سيارتها الجديدة، وهو مباراة ربع نهائي البطولة الدولية لدوري الهوكي التي ستقام بالعاصمة السلوفاكية "براتيسلافا".

وستعقد المباراة في يوم 23 من شهر مايو الجاري، حيث ستعلن سكودا أنها أصبحت من الرعاة الرسميين لاتحاد الهوكي الدولي IIHF بالتزامن مع كشفها عن طراز "سوبيرب" الجديد.

ووفقا لموقع "موتور وان" فإن سكودا ستطرح نسختين من طراز "سوبيرب" الجديد، واحدة من فئة "هاتش باك" والأخرى من فئة "سيدان"، على أن تكون النسخة من فئة "هاتش باك" هي التي يكشف عنها نهاية شهر مايو الجاري، في حين سيتم الكشف عن النسخة السيدان ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الألماني الدولي في سبتمبر المقبل.

وسيعمل طراز "سوبيرب" الجديد من سكودا بمحرك توربيني مهجن بسعة 1.4 لتر وينتج قوة تصل لـ215 حصانا، على أن تكشف سكودا مزيدا من التفاصيل حول مواصفات هذا الطراز بعد الكشف عنه.