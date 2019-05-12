قالت شركة هيونداي موتور، الأحد، إن مبيعاتها من طراز i30 هاتش باك تجاوزت مليون وحدة في السوق الأوروبية منذ إطلاقها في عام 2007، وفقا للعين الإخبارية.
وأضافت شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة أن أكثر من مليون سيارة مدمجة بيعت في 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الربع الأول من 2019.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: رقم المبيعات المذكور يعد جديرا بالملاحظة؛ لأن سوق السيارات المدمجة تنافسي للغاية في أوروبا وسط قادة بارزين مثل سيارة جولف لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكس واجن.
وبدأت شركة هيونداي موتور الإنتاج الضخم لسيارة i30 في مصنعها في جمهورية التشيك لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الأصغر.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات طراز هيونداي i30 تتجاوز مليون سيارة في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.