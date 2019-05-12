مبيعات طراز هيونداي i30 تتجاوز مليون سيارة في أوروبا

قالت شركة هيونداي موتور، الأحد، إن مبيعاتها من طراز i30 هاتش باك تجاوزت مليون وحدة في السوق الأوروبية منذ إطلاقها في عام 2007، وفقا للعين الإخبارية.

وأضافت شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة أن أكثر من مليون سيارة مدمجة بيعت في 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الربع الأول من 2019.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: رقم المبيعات المذكور يعد جديرا بالملاحظة؛ لأن سوق السيارات المدمجة تنافسي للغاية في أوروبا وسط قادة بارزين مثل سيارة جولف لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكس واجن.

وبدأت شركة هيونداي موتور الإنتاج الضخم لسيارة i30 في مصنعها في جمهورية التشيك لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الأصغر.