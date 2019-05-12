حجوزات قياسية على أول سيارة كهربائية من فولكس فاجن بعد ساعات من طرحها

في أول 24 ساعة من فتح باب الحجز، تلقى طراز ID.3 الكهربائي الأول من نوعه من شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، طلبات حجز قياسية وغير مسبوقة، وفقا لما أكده موقع "موتور وان" الأمريكي لأخبار السيارات، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب الموقع فإن الطراز الكهربائي ID.3 يعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل تطرحها شركة فولكس فاجن في تاريخها، وقد تلقت الشركة 10 آلاف طلب حجز خلال الـ24 ساعة الأولى من الطرح، ليتبقى 20 ألف نسخة فقط من أصل العدد الإجمالي المطروح للبيع.

ويأتي طرح فولكس فاجن لطراز ID.3، ضمن خطة الشركة الألمانية الكبرى لطرح 8 سيارات كهربائية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة تعزز من خلالها وجودها بسوق السيارات الكهربائية في ظل المنافسة الشرسة مع تسلا.

وقالت فولكس إن أول طراز كهربائي من هذه المجموعة الجديدة سيكون طراز ID.3، والذي ذكر موقع "موتور وان" مواصفاته، وقال إن بطاريات السيارة ستنتج قوة تبدأ من 48 كيلووات في الساعة، وحتى 80 كيلووات في الساعة، وسيعمل الطراز بمحرك قادر على قطع مسافة تبدأ من 205 أميال للنسخة الأقل في القوة، وترتفع هذه المسافة حتى 342 ميلا كحد أقصى لقدرات المحرك للسير وفقا لطاقة البطارية.