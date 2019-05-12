شرطة كركوك توجه بمنع ارتداء "البرمودا" في الأماكن العامة

وجهت مديرية شرطة محافظة كركوك العراقية، بتقييد عدد من الظواهر الاجتماعية منها ارتداء "ملابس غير لائقة (البرمودا)" في الأماكن العامة وقيادة الدراجات النارية في ساعات محددة من اليوم.
وقررت المديرية في توجيهها منع حركة الدراجات النارية من الساعة 19:00 وحتى 05:00 ويستثنى من ذلك حركة دراجات خدمة توصيل الطلبات.
كما منعت المديرية ارتداء "البرمودا" من قبل الشباب في الأماكن العامة، معتبرة ذلك من الملابس "غير اللائقة".
كما وجهت المديرية بمراقبة وملاحظة حالات "التخنث لبعض الشباب للمحافظة على أصالة وقيم المجتمع العراقي".
ونقلت وكالات عن المتحدث باسم شرطة كركوك أفراسياوا كامل، قوله يوم السبت، إن حملة الاعتقالات على مرتدي "البرمودا" مستمرة حتى نهاية رمضان.
المصدر: وكالات
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