شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: ارتفاع قتلى المعارك على منطقة خفض التصعيد لـ 265 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن عدد قتلى المعارك والقصف على منطقة خفض التصعيد ارتفع إلى 265 شخصا خلال 12 يوما من التصعيد .

وذكر المرصد السورى - فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، أن قوات النظام تمكنت من السيطرة على قرية المستريحة فى ريف حماه .

كانت معارك عنيفة نشبت أمس السبت، على جبهات ريف حماة الغربى، بين جبهة النصرة والفصائل من جهة وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى لمنع تقدم النظام فى هذه المحاور، ومحاولة استرداد ما سيطر عليها بالأيام الأخيرة.