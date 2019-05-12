شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمنى: إعلان انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة خطوة كاذبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ الحديدة اليمنية الحسن الطاهر إن إعلان انسحاب ميليشيات الحوثى من موانئ محافظة الحديدة شمال غربى البلاد خطوة "كاذبة" .
ووصف الطاهر- فى تصريحات خاصة لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد - هذه التصريحات حول الانسحاب الحوثى من ثلاثة موانئ رئيسية- بما فيها ميناء الحديدة- فى إطار اتفاق السويد بالأكذوبة، مؤكدا أن الحكومة ستكون لها كلمتها بهذا الصدد.
كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن الحوثيين فى اليمن قرروا أمس السبت، بدء الانسحاب من ثلاثة موانئ رئيسية، بما فيها ميناء الحديدة فى إطار اتفاق السويد؛ وفقا لما ذكرت الأمم المتحدة، ومن جانبها، اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين بتنفيذ "مسرحية جديدة" فى الحديدة عبر هذا الإعلان.
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