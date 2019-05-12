العراق.. لجنة برلمانية تطالب بوقف برامج تلفزيونية تتنافى مع حرمة "رمضان"

بغداد (العراق) / أمير السعدي/ الخليج 365

أعربت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، عن استيائها من بعض البرامج التي تخالف الذوق العام على شاشات قنوات فضائية عراقية، وطالبت بوقف عرضها لأنها تنافي حرمة شهر رمضان.

وذكر بيان للجنة، اطلعت عليه الخليج 365، الأحد، أن اللجنة طالبت "القنوات الفضائية التي تعرض برامج مخالفة للذوق العام والقيم والأعراف التي يتصف بها المجتمع العراقي الى ايقافها لأن ذلك ينافي حرمة الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك".

وطالبت اللجنة هيئة الاعلام والاتصالات الى رصد جميع البرامج المعروضة على شاشات التلفزة وعرضها على لجان متخصصة واشعار اللجنة بالإجراءات المتخذة بالسرعة الممكنة، وفقاً للبيان.

وأكدت لجنة الثقافة والاعلام، أنها داعمة للفن الرصين والهادف الذي يعكس وجها مشرقا عن المنظومة الاجتماعية العراقية بجميع مكوناتها.

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وأوضحت اللجنة، أنها "مع حرية الرأي والتعبير وعرض البرامج بجميع اشكالها وتصنيفاتها، لكن ضمن الحدود المهنية والاخلاقية التي رسمتها القوانين، فضلا عن احترام حرمة الأشهر المقدسة لدى الشعوب".

ويحتدم الجدل في الشارع العراق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عرض مسلسلات تضمنت مشاهد اعتُبرت "خادشة للحياء"، وسط مطالبات بوقف هذا النوع من المشاهدات والبرامج والمسلسلات.

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