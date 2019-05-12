الكويت تمول إعادة بناء منفذ حدودي بري مع العراق

بغداد / عامر الحساني/ الخليج 365
قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأحد، إن بغداد والكويت اتفقتا على إعادة بناء منفذ "سفوان" الحدودي بينهما، وتوفير البنى التحتية من خلال تمويل كويتي.
وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان، أن توقيع مذكرة التفاهم المرتقب بين الطرفين، سيوضح تحديد التزامات كل جانب بعمل المنفذ البري الوحيد بين البلدان.
ووصل وفد عراقي يضم 15 مسؤولا، السبت، إلى الكويت، يرأسه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لقيادة أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة.
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003 عقب إسقاط نظام صدام حسين، على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.
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