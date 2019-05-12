الكويت تمول إعادة بناء منفذ حدودي بري مع العراق

بغداد / عامر الحساني/ الخليج 365

قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأحد، إن بغداد والكويت اتفقتا على إعادة بناء منفذ "سفوان" الحدودي بينهما، وتوفير البنى التحتية من خلال تمويل كويتي.



وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان، أن توقيع مذكرة التفاهم المرتقب بين الطرفين، سيوضح تحديد التزامات كل جانب بعمل المنفذ البري الوحيد بين البلدان.



Advertisements

ووصل وفد عراقي يضم 15 مسؤولا، السبت، إلى الكويت، يرأسه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لقيادة أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة.



واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003 عقب إسقاط نظام صدام حسين، على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.