الأمر_بالمعروف: نتابع جرائم #التحرش ويتم التنسيق حيالها مع الجهات ذات العلاقة

قالت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها ​تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات ومنها جرائم التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات، ‬‫حيث يتم التنسيق حيالها مع الجهات ذات العلاقة.

وأضافت “رئاسة الأمر بالمعروف» -في بيان صحفي- أنها تستقبل البلاغات عن جريمة التحرش عبر مركز الاتصال الموحد 1909 لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها. وبيَّنت أن جريمة التحرش هي: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وأشارت إلى أن النظام ينص على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش).

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