شاهد.. “مفحط” يسقط من أعلى نفق بالرياض والنيران تلتهم سيارته

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صحيفة الخليج الالكترونية
وثق مواطن عبر مقطع فيديو، حادث أليم أمس السبت، بالرياض، وقع قبيل آذان المغرب، وتداوله مغردون على نطاق واسع.
وأظهر المقطع قائد مركبة متهور مارس التفحيط على إحدى الطرق السريعة، ليدفع ثمن تهوره غاليا، وتسقط مركبته من أعلى جسر داخل أحد الأنفاق بالعاصمة الرياض.
وسقطت المركبة على سيارة أخرى كانت تسير داخل النفق ما ألحق بها أضرارا كبيرة، فيما تهشمت مركبة المفحط واشتعلت فيها النيران وسط ذهول واستنكار عدد كبير من المارة.
وانتقد عدد كبير من المغردين التصرفات غير المسؤولة من قبل المفحطين، لاسيما في نهار شهر العبادة والتقرب إلى الله (رمضان)، مطالبين بتغليظ العقوبات على من يرتكب تلك الجريمة التي تعرض حياة الجميع للخطر وتودي بحياة الكثيرين دون ذنب.
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