تراخيص فورية لـ11 نشاطًا صحياً منخفضة المخاطر بهدف تسهيل مزاولة النشاط

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص “تيسير” منح تراخيص فورية لـ11 نشاطاً صحياً منخفض المخاطر، وذلك بهدف تبسيط واختصار إجراءات تأسيس منشآت الأعمال، وتسهيل مزاولة النشاط.

وتشمل التراخيص الفورية: مركز التأهيل الطبي، ومراكز علاج النطق والتخاطب، ومراكز العناية بالقدم والكاحل، ومراكز الأطراف الصناعية، ومراكز التغذية، بالإضافة لمراكز العلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، وعلاج السمع، ومعامل التركيبات الصناعية، وصيدليات ومخازن الأدوية، ومحلات النظارات الطبية.

وأرجأت لجنة “تيسير” عدداً من الشروط الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة إلى ما بعد الحصول على الترخيص النهائي من وزارة الصحة، وفي مقدمتها شرط تحقيق نسبة التوطين، والتفتيش الميداني، إلى جانب إلغاء إحالة طلب تأييد الكوادر لـ”هدف” للموافقة، والاكتفاء بالإعلان بدون الإلزام بالمدة الزمنية المحددة 14 – 45 يوما للحصول على كوادر سعودية مؤهلة، ومنح المستثمر تأشيرات للكوادر الصحية حسب ما تم تأييده من قبل وزارة الصحة.

من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدكتور ماجد القصبي أهمية هذه الإصلاحات للقطاع الخاص، داعياً “مجلس الغرف” للعمل على توعية الغرف التجارية واللجان الوطنية التابعة على مستوى المملكة بهذه الإصلاحات وتشجيعهم لتجربة الإجراءات والتراخيص بعد هذه القرارات.