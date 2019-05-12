تصادم 4 مركبات على طريق #الطائف – #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

اصطدمت، 4 مركبات على طريق الطائف – الرياض، السبت، وقد سارعت الجهات الأمنية إلى مباشرة الحادث.

وأوضح مركز العمليات الأمنية 911 أن حادث اصطدام وقع بين أربع مركبات على طريق الرياض- الطائف في ظلم، ونتج عنه عدة إصابات، وباشرته الجهات الأمنية.