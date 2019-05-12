مقتل 8 إرهابيين في عملية استباقية بالقطيف قبل استهدافهم منشآت حيوية وأمنية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية استباقية صباح اليوم السبت بمحافظة القطيف، نتج عنها مـقتل ثمانية إرهابيين كانوا يخططون لاستهداف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

وقال متحدث أمن الدولة إن الجهات الأمنية رصدت في إطار متابعتها لأنشطة العناصر الإرهابية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

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وأضاف أن التحريات وإجراءات الاستدلال تمكنت من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية.

وتابع بأنه في ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.

وأبان أن العملية أسفرت عن مـقتل جميع أفراد الخلية، وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصَب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.