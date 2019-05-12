زلزال يهز الحدود الإيرانية العراقية

وقالت الوكالة، السبت، إن الزلزال ضرب منطقة ازغله، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف شخص في محافظة كرمانشاه غربي البلاد.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجات هز مدينة حلبجة في العراق بالقرب من الحدود الإيرانية.
وأوضح التقرير إن مركز الزلزال كان بعمق ثمانية كيلومترات. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
وفي نوفمبر 2018، وقع زلزال بلغت قوته 7.2 درجات في منطقة قريبة، وأصاب أكثر من 500 شخص.
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