قوّة بحرية أميركية إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © سبنسر بلات صورة من الارشيف للسفينة الحربية يو إس إس ارلينغتون تبحر قرب تمثال الحرية في ولاية نيويورك في 23 ايار/مايو 2018.

أرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي-52" أُرسلت سابقا إلى منطقة الخليج، ما يفاقم الضغوط السبت على إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الجمعة أنه ردا على التهديدات المفترضة من إيران، باتت السفينة الحربية "يو إس إس ارلينغتون" التي تضم على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة باتريوت للدفاع الجوّي في طريقها إلى الشرق الأوسط. خارطة لإيران والمنطقة مع معلومات عسكرية واقتصادية

وتم إرسال حاملة الطائرات ووحدة قاذفات "بي-52" إلى الخليج في وقت أكدت واشنطن تلقيها تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران تخطط لتنفيذ هجوم من نوع ما في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المشرفة على القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان، على "تويتر" الجمعة أن قاذفات "بي-52" وصلت إلى منطقة العمليات بتاريخ 8 أيار/مايو دون أن تحدد المكان الذي هبطت فيه.

وكان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون أشار إلى أن الهدف من عملية نشر القوات توجيه تحذير "واضح ولا لبس فيه" لإيران من أي هجوم يستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها في المنطقة.

ولم تفصح واشنطن عن أي تفاصيل إضافية بشأن التهديد المحتمل، ما أثار انتقادات بأنها تبالغ في رد فعلها وتفاقم التوترات في المنطقة من دون مبرر.

ولم يصدر أي رد فعل فوري من طهران حيال الخطوات الأميركية الأخيرة، لكنها قللت في وقت سابق هذا الشهر من أهمية إرسال حاملة الطائرات الأميركية.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي إنّ "بيان بولتون هو توظيف ساذج لحدث محترق في (إطار) الحرب النفسية" التي تخوضها ضد الجمهورية الإسلامية، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا".

ويتزامن ارتفاع منسوب التوتر مع إعلان طهران الأربعاء أنها توقفت عن الالتزام بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية المتفق عليها في اتفاق العام 2015 الذي أبرمته مع الدول الكبرى.

وقالت إيران إن قرارها جاء للرد على العقوبات الواسعة أحادية الجانب التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ انسحبت من الاتفاق قبل عام، والتي شكّلت ضربة للاقتصاد الإيراني.

شاهد أيضاً من بي بي سي: 5 معالم تاريخية فقدها العالم

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد نشرة الأخبار مباشرة في حافلات فينزويلا "تلفاز الحافلة " هي مبادرة من مجموعة من الشباب المراسلين لرواية الأزمة العنيفة التي تهز فنزويلا منذ اكثر من شهرين مباشرة على الهواء من دون أي اشراف للسلطات في حافلة في كراكاس بي بي سي

الصادق المهدي: لا نوافق على الوثيقة الأولى قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني المعارض في تصريحات حصرية لبي بي سي إنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري بي بي سي

"سأرى أمي بعد 12 عاما من الفراق" هل أنت قادر على ارسال طفلك ليتعلم في المدرسة مع العلم أنك لن تراه مرة أخرى لأكثر من عقد من الزمان؟ بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO 5 معالم تاريخية فقدها العالم بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

- "لا نسعى للحرب" -

بدوره، أفاد البنتاغون أن هذه التعزيزات تأتي "ردا على مؤشرات رفع الجاهزية الإيرانية لشن عمليات هجومية ضد القوات الأميركية ومصالحنا".

وأضاف أنه "يُواصل مراقبة أنشطة النظام الإيراني وجيشه وشركائه عن كثب"، مشددا بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة "لا تسعى لنزاع مع إيران لكننا على استعداد للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة".

وفي ظل تنامي التوترات، قال ترامب الخميس إنه منفتح على إجراء محادثات مع القيادة الإيرانية.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض "ما أرغب بأن أراه من إيران هو أن يتصلوا بي".

وأضاف "لا نريدهم أن يمتلكوا أسلحة نووية -- لا نطلب الكثير".

لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هدد في اليوم ذاته برد "سريع وحاسم" من الولايات المتحدة على أي اعتداء تشنّه طهران.

وقال "لا يجب أن تخطئ إيران في فهم ضبط النفس الذي نمارسه حتى الآن على أنه افتقار للعزيمة". لكنه أكد "لا نسعى للحرب".

وفي أيار/مايو العام الماضي، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي هدف لوضع قيود على طموحات إيران النووية وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية.

والأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستتوقف عن تطبيق أجزاء من الاتفاق وهدد بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، بما فيها الاتحاد الأوروبي، في غضون ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على البلاد.