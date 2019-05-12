إردوغان يرفض الانتقادات الدولية لقرار إعادة انتخابات اسطنبول

دبي - بواسطة محمد فارس © - صورة وزعتها الرئاسة التركية في 7 ايار/مايو 2019 للرئيس رجب طيب اردوغان اثناء القائه خطابا امام اعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان في انقرة.

أصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت على أنه لن يرضخ للانتقادات الدولية لقرار مثير للجدل بإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول.

وقال إردوغان متحدثا في اسطنبول أكبر مدن تركيا ومركزها الاقتصادي "بإذن الله، لن يرضخ شعبنا للتهديدات والضغط".

وتعرض الرئيس التركي لانتقادات لاذعة بعدما ألغت أعلى هيئة انتخابية في البلاد الأسبوع الماضي نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول التي جرت في 31 آذار/مارس وأمرت بإعادة الانتخابات في 23 حزيران/يونيو.

وفاز مرشح المعارضة أكرم إمام اوغلو بفارق ضئيل في تصويت آذار/مارس وجعل حزب العدالة والتنمية الحاكم يتلقى هزيمته الأولى في المدينة التي سيطر عليها طوال 25 عاما.

لكن إردوغان اعتبر أن "فسادا خطيرا" شاب عملية فرز الأصوات، ما دفع السلطات الى اتخاذ قرار إعادة الانتخابات بكاملها في المدينة.

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ودان الحلفاء الغربيون لتركيا هذه الخطوة على نطاق واسع.

وقالت الولايات المتحدة إن "الديموقراطية السليمة" مع انتخابات شفافة تصب في صالح تركيا، فيما رأت ألمانيا أنّ قرار إلغاء الانتخابات "ليس شفافا وغير مفهوم بالنسبة الينا".

لكن إردوغان الذي يحكم البلاد منذ نحو عشرين عاما رد أن "أولئك الذين يحاولون إطاحة الرئيس الفنزويلي المنتخب لا يمكنهم الحديث عن الديموقراطية"، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف "أولئك الذين يتجنبون انتقاد الإرهاب الإسرائيلي لا يمكنهم قول أي شيء عن نضالنا من أجل الحقوق".