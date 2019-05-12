دبي - بواسطة محمد فارس © twitter.com/rhcjo ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يشارك مجموعة من الشباب متطوعين ولي العهد الأردني يشارك في حملة "بلدك بيتك" شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مجموعة شباب متطوعين في الحملة الوطنية للنظافة العامة وحماية البيئة تحمل شعار "بلدك بيتك"، إحدى حملات مبادرة "أردن النخوة". وأكد الأمير الحسين خلال مشاركته الشباب في غابة حسبان، أهمية تشجيع العمل التطوعي "لخدمة الأردن وضرورة دعم قطاع السياحة من خلال الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية والمرافق العامة والمتنزهات والغابات لتكون جاذبة للسياحة الداخلية، والسياح العرب والأجانب". ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن هذه الجولة من الحملة تستهدف بعض المواقع السياحية والأثرية الواقعة ضمن مسار "درب الأردن السياحي" إضافة إلى المتنزهات والغابات والمواقع العامة التي يرتادها المتنزهون". المصدر: وسائل إعلام أردنية

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