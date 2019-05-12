أمير قطر: موقفنا ثابت تجاه هذه القضية

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© AFP 2019 / Mahmud Hams
وأجرى هنية الاتصال الهاتفي مع أمير قطر، حيث قدم له الشكر والتقدير على المنحه والمكرمة الأميرية القطرية المتمثلة بتقديم 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدم له التهاني، وللشعب القطري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وعبر رئيس حركة حماس عن "الشكر والامتنان لدولة قطر قيادة وشعبا بهذه المكرمة التي تكرس وحدة الوطن الفلسطيني، وأثنى على هذا الموقف الذي يعبر عن حقيقة الانتماء العروبي الأصيل، إذ يأتي هذا الموقف النبيل امتدادا للمواقف القطرية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في المجالات المختلفة".
وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني، يقدر عاليا هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة، والتي لم تتوقف يوما حتى في أصعب الظروف".
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