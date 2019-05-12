إيطاليا ترفض الاعتراف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت إيطاليا، رفضها الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جويدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وأرجع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى هذا الموقف إلى رغبة بلاده فى تفادى دفع أطراف الأزمة الراهنة فى فنزويلا إلى اتخاذ مواقف متطرفة. Advertisements وقال جوسيبى - فى بيان صحفى نقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن "إيطاليا تعترف فقط بخوان جويدو رئيسا منتخب ديمقراطيا للجمعية الوطنية الفنزويلية، ولكنها ترى أن الرئيس نيكولاس مادورو ليس له شرعية ديمقراطية". وتابع جوسيبى: إن إيطاليا لن تعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا لأسباب قانونية، فضلا عن رغبتها فى تفادى تصعيد أعمال العنف؛ الأمر الذى من شأنه أن يجعل الأوضاع أكثر مأساوية بالنسبة للشعب الفنزويلي".

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