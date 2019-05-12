دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية لهاتف Zenfone 6 تكشف عن تفاصيل تصميم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث الصور الحية لهاتف Zenfone 6 المرتقب من ASUS التي تستعرض التصميم المميز بالوحدة المنزلقة، مع عرض بكامل الشاشة بدون النتوء أو ثقب الشاشة.

تستعد شركة ASUS للإعلان الرسمي عن هاتف Zenfone 6 في 16 من مايو، ومن جديد ظهر الهاتف في صور حية تكشف عن تصميم الهاتف المنزلق والذي يختفي فيه نتوء الشاشة أو ثقب الكاميرة الأمامية ليقدم عرض بكامل الشاشة.

ويأتي هاتف Zenfone 6 بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، إلى جانب مستشعر للبصمة أيضاً، كما تقدم Asus اثنان من الكاميرات الأمامية التي تكشف عنها الوحدة المنزلقة في الهاتف، على أن تأتي واحدة من الكاميرات بعدسات ذات زوايا واسعة.

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أيضاً يوجد مكبرات Harman Kardon في الجزء السفلي في الوحدة المنزلقة، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم أفقي في منتصف الجهة الخلفية مع فلاش LED.

كما يضم الهاتف منفذ USB C في الجزء السفلي من الهاتف، إلى جانب مدخل 3.5مم للسماعات، من جانب أخر أكدت الشركة على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 855، كما يأتي بفتحة لاثنان من شرائح SIM مع microSD، وأيضاً إضاءة LED للإشعارات.

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هذا الموضوع صور حية لهاتف Zenfone 6 تكشف عن تفاصيل تصميم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.