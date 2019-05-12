شكرا لقرائتكم خبر عن 143 شاشة إلكترونية لنشر المعلومات التوجيهية والتوعوية لزائرى المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة- من خلال وحدة الشاشات الإلكترونية تقديم الخدمات كافة للزائرين والمصلين في المسجد النبوي، وذلك من خلال توفير الشاشات الإلكترونية التي تعمل على نشر معلومات إرشادية، وعبارات توعوية وترحيبية للزوار في المسجد النبوي على مدار 24 ساعة.

وأوضح مدير وحدة الشاشات الإلكترونية ماجد مسلم الجهني، أن الوحدة تعمل على تشغيل شاشات العرض، ونشر المحتوى التوعوي فيها. مبينًا أنه تم تكثيف عدد الشاشات الإلكترونية الإرشادية بجميع اللغات في الوكالة والمسجد النبوي وساحاته والمرافق المحيطة به؛ وذلك لخدمة جميع زوار المسجد النبوي على أكمل وجه مواكبة لرؤية السعودية 2030.

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وأشار إلى أن عدد الشاشات الإلكترونية في المسجد النبوي يبلغ 142 شاشة ذات دقة عالية، منها 40 شاشة داخل المسجد النبوي و29 شاشة في ساحات المسجد النبوي و53 شاشة في مواقف الحرم و20 شاشة في المرافق المحيطة به. ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير منظومة الخدمات والأعمال في المسجد النبوي.