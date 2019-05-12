أهم مباريات اليوم الأحد هل يحسم المان سيتي لقب #الدوري_الانجليزي اليوم ؟

صحيفة الخليج الإلكترونية

يلتقي فريق ليفربول مع ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي ومانشستر سيتي مع برايتون كما يلتقي برشلونة مع خيتافي وريال مدريد مع ريال سوسيداد في الدوري الاسباني .

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 12 / 5 / 2019 .