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صحيفة الخليج الإلكترونية
يلتقي فريق ليفربول مع ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي ومانشستر سيتي مع برايتون كما يلتقي برشلونة مع خيتافي وريال مدريد مع ريال سوسيداد في الدوري الاسباني .
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 12 / 5 / 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم الأحد هل يحسم المان سيتي لقب #الدوري_الانجليزي اليوم ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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