ليفربول يسعى لتحقيق معجزة اليوم الأخير وخطف اللقب من #مانشستر_سيتي

صحيفة الخليج الإلكترونية أ ف ب

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، ليصبح أول فريق ينتزع اللقب من متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر يوم بالدوري، علما بأن المتصدر مانشستر سيتي متفوق بنقطة واحدة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني، ولديه مباراة أخيرة على ملعبه أنفيلد أمام وولفرهامبتون (الذئاب)، بينما يخوض سيتي مباراته الأخيرة خارج ملعبه أمام برايتون، وستقام المباراتان في توقيت واحد الثالثة عصر الأحد بالتوقيت المحلي.

وهذا الموسم هو الثامن في تاريخ بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يظل اللقب معلقا حتى آخر مباراة، فرغم تقدم سيتي بنقطة إلا أن سقوطه ممكنا.

ويأمل ليفربول أن يقتنص لقب البطولة التي لم يفز بها منذ 1990، ولديه مهمة أخرى هامة في دوري أبطال أوروبا التي وصل إلى مباراتها النهائية لمواجهة توتنهام الإنجليزي.

وشهد هذا الموسم سباقا حميما نحو اللقب، فقد فاز سيتي بآخر 13 مباراة، بينما فاز ليفربول في ثماني مباريات متتالية، وكانت الهزيمة الوحيدة أمام سيتي. لكن كلاهما لم يخسر أي مباراة منذ يناير/كانون الثاني.