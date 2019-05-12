مواعيد مباراتي #ملحق_الصعود والهبوط للموسم الحالي

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، موعد مباراتي ملحق الصعود والهبوط للموسم الرياضي 2018/2019م.

وحسبما ذكر الاتحاد عبر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يلتقي صاحب المركز الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصاحب المركز الرابع من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى على ملعب صاحب المركز الـ13 يوم الاثنين الموافق 20 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وتجرى المباراة الثانية على ملعب المركز الـ4 من دوري الدرجة الأولى ضد صاحب المركز الـ13 من دوري المحترفين، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 مايو في تمام العاشرة والنصف مساءً.

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وتأهل فريقا أبها وضمك، رسميًا، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، فيما سيكون الصراع على بطاقة الصعود المباشر بين فرق العدالة والخليج والجيل، على أن يصعد فريق منهم مباشرة، ويتجه فريق آخر إلى خوض مباراة الملحق .

وسيواجه أبها فريق الخليج في الجولة الـ38 (الأخيرة) في دوري الدرجة الأولى يوم الأربعاء المقبل، بينما سيواجه ضمك منافسه العدالة في نفس التوقيت.

وعلى مستوى الهبوط، هبط فريق العروبة، فيما تتنافس فرق الوشم والشعلة والقيصومة وهجر والكوكب على النجاة من الهبوط للدرجة الثانية .