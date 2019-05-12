رئيس #النصر: هاردلك لمن حاولوا تعطيل #العالمي

وصف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم اليوم السبت لقاء فريقه الأخير في دوري المحترفين أمام الباطن بـ” المصيري”.

كما هنأ جميع محبي النصر بالفوز على الحزم (3-0)، اليوم، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وقال آل سويلم، عبر حسابه على “تويتر”: “ألف ألف مبروك لجماهير الشمس تحقيق الثلاث نقاط.. تتبقى لنا مباراة مصيرية، تفصلنا عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإذن الله”.

وأردف: “هاردلك لإخواننا في نادي الحزم.. هاردلك لكل من تعنّى في قطع المسافات ورصد المكافآت.. هاردلك لكل من ترك عمله لتعطيل العالمي!”.

ويتقدم النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة وحيدة على الهلال الوصيف، الذي فاز على الاتفاق (1-0) في نفس الجولة.