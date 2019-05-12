دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم Android Q لإصداراتها المميزة فور إطلاقه من جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي عن خططها لدفع الإصدار الثابت من Android Q لإصداراتها المميزة من هواتف هواوي وHonor على أن تكون ثاني الشركات التي تحصل على الإصدار الجديد من نظام التشغيل بعد إصدارات جوجل من هواتف Pixel.

نشرت شركة هواوي إعلان تشويقي على Weibo مؤخراً تؤكد من خلاله على خططها لدفع Android Q لإصداراتها المميزة من هواتف هواوي وHonor، على أن تأتي إصداراتها بعد هواتف Pixel مباشرة.

ولقد أكدت هواوي أن دفع الإصدار الثابت من نظام التشغيل سيأتي مع الإصدار الجديد من واجهة EMUI، كما أشارت إلى أن الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد سيأتي إلى كلاً من سلسلة هواتف P30، وMate 20، ومن علامة Honor التجارية سيتم دفع التحديث لكلاً من Honor View 20، وMagic 2.

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يذكر أن الإصدار القادم من واجهة مستخدم EMUI يقدم من هواوي بمميزات جديدة مع إمكانية التخصيص، كما تشير التوقعات إلى أن الواجهة الجديدة ستتبنى بعض مميزات Android Q القادم لدعم المستخدمين بتجربة أفضل.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم Android Q لإصداراتها المميزة فور إطلاقه من جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.